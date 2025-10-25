Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Magdeburger SV Börde mit 0:3 (0:3).

Kleinmühlingen/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Mario Katte mit 0:3 (0:3) gegen Magdeburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Nach lediglich 16 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Nach kurzer Zeit leisteten die Gastgeber sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Tom Claas Stüber den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hinkt 0:2 hinterher – 20. Minute

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Pause. Eine Minute nach Anstoß gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu festigen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Braunert, Hertel, Kietzmann (46. Jakobs), Junge (46. Brösel), T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Pflug (46. Schmidt), Ostwald, Richter, Günther, Hamel (84. Ninschkewitz)

Magdeburger SV Börde: König – Lange, Rhode (90. Rebone), Liedtke, Kreutzer, Brussig, Gallert, Köhler (46. Johne), Rebone (70. Schüßler), Blümel, Schuster (46. Müller)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45