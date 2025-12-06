Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der TSV Niederndodeleben gegenüber der TSG Grün-Weiß Möser I machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Irxleben/MTU. Das Match zwischen Niederndodeleben und Möser ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Willi Küllmey für Möser traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TSV Niederndodeleben liegt 0:2 zurück – 95. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Niederndodeleben kassierte dreimal Gelb. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

Am Ende des Duells sollte es der TSG Grün-Weiß Möser I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Kevin Kloska den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (90.+5). Damit war der Sieg der Burger gesichert. Die Niederndodelebener sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens, Biermanski, Bittner, Gottschalk, Müller (72. Farkas), Frank, Ahlemann, Dreiling, Komorous (68. Bergmann), Schott

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Kloska, Rick, Pilz, Kloska, Küllmey, Jentzsch, Thiele, Moratschke (87. Fähse), Rieche (68. Friedhoff), Nord (55. Eickhoff)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104