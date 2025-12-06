Eine herbe Schlappe erlitt der MSC Preussen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Osterweddinger SV. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 27 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Tom Robin Koch für Osterwedding traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Osterweddinger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Yven Chris Gebhardt der Torschütze (26.).

Minute 26: MSC Preussen liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Bereits fünf Minuten später konnte Koch (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 5:0 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Kompaniiets, Kulinich, Farho (72. Kidw), Norenko (67. Volkmer), Rezai, El Zayat (53. Tischer), Dervishaj, Jahjah, Jibril, Preuss

Osterweddinger SV: Steinwerth – Gebhardt (67. Magel), Loof (79. Reuter), Embach, Falkenberg, Koch (84. Suchanek), Nölle (82. Dziobek), Schulze, Klaus, Nakoinz (84. Frimel), Barkowski

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27