Gerwisch/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Philipp Baumgartl hat am Samstag vor 98 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze fünf Bälle kassiert. Das Spiel endete 1:5 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Erik Baas das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Jonathan Matthe (18.) erzielt wurde.

Robin Wehrmann traf für Burg in Minute 63, Pascal Thiede in Minute 70 und Paul Alfred Wegner in Minute 71. Spielstand 4:1 für den Burger BC 08.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gerwisch

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Erik Teege (Burg) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 5:1 gingen die Burger als Sieger vom Platz. Die Gegner vom Burger BC 08 beendeten die Partie mit einer Roten Karte (88.).

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Gerwisch – Burger BC 08

SG Blau-Weiß Gerwisch: Krüger – Deckert (20. Mangold), Gehrmann, Matthe, Dake, Siemke, Köthnig, Brandt, Möser, Gerber (79. Lisak), Fritz

Burger BC 08: Micksch – Baas (46. Thiede), Zimmer (32. Teege), Parpart (84. Schulz), Grisgraber, Wehrmann, Saage, Ulrich (80. Lichtenberg), Gase, Schmidt (50. Wegner), Engel

Tore: 0:1 Erik Baas (4.), 1:1 Jonathan Matthe (18.), 1:2 Robin Wehrmann (63.), 1:3 Pascal Thiede (70.), 1:4 Paul Alfred Wegner (71.), 1:5 Erik Teege (82.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Port, Heiko Schulze; Zuschauer: 98