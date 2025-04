Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat der FC Zukunft Magdeburg auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen die SV Union Heyrothsberge unterlag das Team von Sven Hoffmeister mit 0:5 (0:0).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sven Hoffmeister. Der Trainer von Magdeburg musste sein Team bei einer 0:5 (0:0)-Niederlage gegen Heyrothsberge beobachten.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Moritz Leonard Hanke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (52.). Die Biederitzer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Hanke der Torschütze (60.).

FC Zukunft Magdeburg liegt 0:2 im Rückstand – 60. Minute

Zu all dem Jammer lenkte der Magdeburger den Ball in der 75. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die Biederitzer noch einen Erfolg. Jakob Theodor Hrachowitz versenkte den Ball in der 83. Minute. Spielstand 4:0 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 24

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Tom Raue den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (88.). Damit war der Erfolg der Biederitzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – SV Union Heyrothsberge

FC Zukunft Magdeburg: Gummert – Srech, Weigmann, Schaar (70. Hotopp), Probst (81. Paryniuk), Bengsch (46. Krühne-Ploetz), Kiel, Tolle, Mishchuk (81. Wöge), Kohlepp, Rosa

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Kloska (81. Hrachowitz), Gropius, Voelckel, Raue, Vogel, Schulze (81. Thorand), Taube (74. Schäfer), Schlüter (78. Vasükov), Hanke (74. Vorhölter), Westhause

Tore: 0:1 Moritz Leonard Hanke (52.), 0:2 Moritz Leonard Hanke (60.), 0:3 Dennis Srech (75.), 0:4 Jakob Theodor Hrachowitz (83.), 0:5 Tom Raue (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 23