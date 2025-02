Eine herbe Schlappe erlitt die Germania Olvenstedt I an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen die TSG Grün-Weiß Möser I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 67 Zuschauern mit 1:5 (0:1).

Magdeburg/MTU. Die 67 Beobachter auf dem Sportplatz Olvenstedt haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Germania Olvenstedt I ein ernüchterndes 1:5 (0:1) hinnehmen musste.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Henry Jentzsch am Ende der ersten Halbzeit, als Kevin Kloska für Möser traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Nils Karbe (55.) erzielt wurde.

Germania Olvenstedt I liegt 0:2 zurück – Minute 55

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Burger den Ball in der 56. Minute unglücklich ins eigene Tor. Brenzlich wurde die Situation für die Burger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:3 aus. Nils Karbe traf in Spielminute 74, gefolgt von Willi Küllmey (76.). Spielstand 4:1 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Nur zwei Spielminuten später konnte Kloska (Möser) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 1:5 verließen die Burger den Platz als Sieger. In Spielminute 83 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt I – TSG Grün-Weiß Möser I

Germania Olvenstedt I: Osada – Sevcov, Mucke, Frank (64. Winkelmann), Otto (21. Freise), Puchowka, Zabel (78. Bierwirth), Pahlke (64. Hallbauer), D. Elling, Komrowski, Neumann (78. Metzger)

TSG Grün-Weiß Möser I: Erdmann (45. Rudolf) – Küllmey, Sachs, Nord (66. Friedhoff), Thiele (46. Rölke), Pilz, Rieche (64. Henning), Kloska, Rick, Karbe, Kloska

Tore: 0:1 Kevin Kloska (43.), 0:2 Nils Karbe (55.), 1:2 Nils Rölke (56.), 1:3 Nils Karbe (74.), 1:4 Willi Küllmey (76.), 1:5 Kevin Kloska (78.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 67