Eine herbe Schlappe erlitt der MSC Preussen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Osterweddinger SV. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 27 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Preussen und Osterwedding ist mit einer deutlichen 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Tom Robin Koch (Osterweddinger SV) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Yven Chris Gebhardt (26.) erzielt wurde.

Minute 26: MSC Preussen 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Koch (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 5:0 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Kompaniiets, Farho (72. Kidw), El Zayat (53. Tischer), Jahjah, Kulinich, Rezai, Preuss, Jibril, Norenko (67. Volkmer), Dervishaj

Osterweddinger SV: Steinwerth – Embach, Loof (79. Reuter), Nakoinz (84. Frimel), Nölle (82. Dziobek), Barkowski, Gebhardt (67. Magel), Klaus, Schulze, Koch (84. Suchanek), Falkenberg

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Zuschauer: 27