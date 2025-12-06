Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat der MSC Preussen auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den Osterweddinger SV unterlag das Team von Alexander Daul mit 0:5 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Preussen und Osterwedding ist mit einer klaren 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Tom Robin Koch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Yven Chris Gebhardt (26.) erzielt wurde.

Minute 26: MSC Preussen liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Nur fünf Minuten später konnte Koch (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 5:0 gingen die Osterweddinger als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Rezai, Farho (72. Kidw), Kulinich, El Zayat (53. Tischer), Dervishaj, Norenko (67. Volkmer), Kompaniiets, Preuss, Jibril, Jahjah

Osterweddinger SV: Steinwerth – Klaus, Nölle (82. Dziobek), Schulze, Koch (84. Suchanek), Embach, Falkenberg, Nakoinz (84. Frimel), Gebhardt (67. Magel), Barkowski, Loof (79. Reuter)

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27