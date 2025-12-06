Signifikant unterlegen zeigte sich der MSC Preussen im Spiel gegen den Osterweddinger SV vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Alexander Daul. Der Trainer von Preussen musste sein Team bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Osterwedding beobachten.

Tom Robin Koch (Osterweddinger SV) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Yven Chris Gebhardt (26.) erzielt wurde.

MSC Preussen liegt 0:2 zurück – Minute 26

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Schon fünf Minuten darauf konnte Koch (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 5:0 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Jahjah, El Zayat (53. Tischer), Rezai, Farho (72. Kidw), Preuss, Kompaniiets, Jibril, Norenko (67. Volkmer), Kulinich, Dervishaj

Osterweddinger SV: Steinwerth – Embach, Barkowski, Loof (79. Reuter), Nölle (82. Dziobek), Nakoinz (84. Frimel), Gebhardt (67. Magel), Koch (84. Suchanek), Schulze, Klaus, Falkenberg

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27