Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem Roter Stern Sudenburg am Samstag nicht, als er sich vor 60 Zuschauern mit 1:3 (1:1) gegen den Eilslebener SV geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Vor 60 Zuschauern hat sich das Team von Patrick Reich mit 1:3 (1:1) gegen Eilsleben eine Niederlage eingestehen müssen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Ole Stolte für Eilsleben traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der Roter Stern Sudenburg musste einmal Gelb hinnehmen (9.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Kevin Spilgies (12.) erzielt wurde.

Minute 12 Roter Stern Sudenburg auf Augenhöhe mit Eilslebener SV – 1:1

Unentschieden. Eilslebens Benjamin Sacher konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der Roter Stern Sudenburg steckte noch einmal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Sacher den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (70.). Damit war der Triumph der Eilslebener gesichert.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Eilslebener SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Böttcher (75. Janik), Moushfiq (60. Henkel), Hennings, Abraham (75. Weber), Spilgies (60. Zen Al Abeden), Riedel (60. Gläser), Wildenhof, Graupner, Schimmelpfennig, Pakebusch

Eilslebener SV: Bergeest – Sacher, Jakobs, Badeleben (62. Badeleben), Hampel (75. Roloff), Hasse (85. Weber), Sengewald, Stolte (60. Gerhardt), Haus, Falk (62. Stotmeister), Reber

Tore: 0:1 Ole Stolte (8.), 1:1 Kevin Spilgies (12.), 1:2 Benjamin Sacher (49.), 1:3 Benjamin Sacher (70.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Konrad Tietz, Matthias Schulze; Zuschauer: 60