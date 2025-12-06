Der Roter Stern Sudenburg hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Eilslebener SV mit 1:3 (1:1).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Eilsleben beobachten.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Ole Stolte für Eilsleben traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste einmal Gelb hinnehmen (9.). Die Eilslebener konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Kevin Spilgies der Torschütze (12.).

Roter Stern Sudenburg Kopf an Kopf mit Eilslebener SV – 1:1 in Minute 12

Unentschieden. Eilslebens Benjamin Sacher konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg steckte noch einmal Gelb ein.

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Sacher, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (70.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Eilslebener SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Abraham (75. Weber), Spilgies (60. Zen Al Abeden), Schimmelpfennig, Pakebusch, Hennings, Riedel (60. Gläser), Moushfiq (60. Henkel), Wildenhof, Graupner, Böttcher (75. Janik)

Eilslebener SV: Bergeest – Falk (62. Stotmeister), Haus, Stolte (60. Gerhardt), Jakobs, Hasse (85. Weber), Sengewald, Sacher, Badeleben (62. Badeleben), Hampel (75. Roloff), Reber

Tore: 0:1 Ole Stolte (8.), 1:1 Kevin Spilgies (12.), 1:2 Benjamin Sacher (49.), 1:3 Benjamin Sacher (70.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Konrad Tietz, Matthias Schulze; Zuschauer: 60