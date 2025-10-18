Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem SV 1889 Altenweddingen am Samstag nicht, als er sich vor 152 Fans mit 1:4 (0:0) gegen den Eilslebener SV geschlagen geben musste.

Sülzetal/MTU. Vor 152 Zuschauern hat sich das Team von Lukas Hering mit 1:4 (0:0) gegen Eilsleben geschlagen geben müssen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Rene Hasse (Eilslebener SV) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 65, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Hasse den Ball ins Netz (75.).

SV 1889 Altenweddingen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 75

Der Siegeszug der Eilslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Fabian Dilge im gegnerischen Tor. Carlo Bernd Köhler traf in Minute 79 und Steven Willms in Minute 81. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Fabian Richter, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Sülzetalern noch ein Tor zu verschaffen (87.). Die Sülzetaler sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Eilslebener SV

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schubert, Schwarz, Winkelmann (81. Gumtz), Zywotek, Mootz (60. Richter), Selent (75. Thielecke), Dethlefsen, Deike (60. Rein), Harnau, Schlieter (81. Tschepe)

Eilslebener SV: Bergeest – Badeleben (63. Hampel), Sengewald, Matthies (63. Bockwoldt), Haus, Reber, Stolte (63. Köhler), Bach (63. Hasse), Falk, Pruhs, Jakobs (79. Willms)

Tore: 0:1 Rene Hasse (65.), 0:2 Rene Hasse (75.), 0:3 Carlo Bernd Köhler (79.), 0:4 Steven Willms (81.), 1:4 Fabian Richter (87.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 152