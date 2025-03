Magdeburg/MTU. Vor 26 Zuschauern hat sich das Team von Christian Katzbach mit 0:3 (0:2) gegen Magdeburg-Neustadt geschlagen geben müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Vinzent Rasche das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Magdeburger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Felix Reuper der Torschütze (38.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

38. Minute: SV Seilerwiesen Magdeburg 0:2 im Hintertreffen

Am Ende der Partie sollte es dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Reuper den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (90.+2). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius, Skorsetz, Theele, Zoll (46. Friedrich), Tarasov (80. Thomas), Grzenda, Repp (63. Hornbach), Hähre, Holtz, Deumelandt

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Iyamu, Reuper (90. Alali Alhamad), Wald (81. Alhori), Niemann, Wiegel, Mahner, Rohde (90. Klawunn), Fischer, Rasche, Schulz

Tore: 0:1 Vinzent Rasche (33.), 0:2 Felix Reuper (38.), 0:3 Felix Reuper (90.+2); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Neo Bergmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 26