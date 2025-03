Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half der SV Union Heyrothsberge am Samstag nicht, als sie sich vor 37 Fans mit 1:4 (1:1) gegen den SV Groß Santersleben I verabschieden musste.

Biederitz/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Biederitzer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SV Groß Santersleben I verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:4 (1:1).

Christian Kloska (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Wojciech Radoslaw Banas den Ball ins Netz (35.).

35. Minute SV Union Heyrothsberge und SV Groß Santersleben I im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Groß Santerslebens Carsten Madaus konnte seinem Team in Minute 50 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Heyrothsberge. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 17 (78.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Groß Santersleben I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 19

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge kassierte noch einmal Gelb. Der SV Groß Santersleben I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Bereits fünf Minuten später konnte Banas (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 1:4 verließen die Santersleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Groß Santersleben I

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Kloska, Taube (60. Schulze), Gropius (87. Thorand), Vogel (84. Adler), Raue, Voelckel, Schlüter, Westhause, Peukert, Schäfer (75. Sensenschmidt)

SV Groß Santersleben I: Deupert – Madaus, Kutz, Pina Fernandes, Ilijoski, Adjioski, Weber (65. Lange), Madaus, Banas (83. Hitschfel), Alicke (65. Hahn), Otto (80. Kleinau)

Tore: 1:0 Christian Kloska (25.), 1:1 Wojciech Radoslaw Banas (35.), 1:2 Carsten Madaus (50.), 1:3 Philipp Christian Kutz (78.), 1:4 Wojciech Radoslaw Banas (83.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Robin Groebke, Til Maschinsky; Zuschauer: 37