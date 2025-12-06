Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der TSV Niederndodeleben gegenüber der TSG Grün-Weiß Möser I machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Irxleben/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Felix Narr. Der Trainer von Niederndodeleben musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Möser beobachten.

Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Willi Küllmey für Möser traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Minute 90+5: TSV Niederndodeleben liegt 0:2 zurück

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben kassierte dreimal Gelb. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

In der Nachspielzeit nutzte die TSG Grün-Weiß Möser I noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Kevin Kloska (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 2:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz. Die Niederndodelebener sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Müller (72. Farkas), Bittner, Komorous (68. Bergmann), Schott, Lüddeckens, Frank, Biermanski, Dreiling, Ahlemann, Gottschalk

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Kloska, Thiele, Kloska, Moratschke (87. Fähse), Rick, Küllmey, Jentzsch, Nord (55. Eickhoff), Rieche (68. Friedhoff), Pilz

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104