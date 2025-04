Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegenüber dem SV 1889 Altenweddingen machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Magdeburg-Neustadt und Altenweddingen ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die Partie neigte sich dem Ende zu und fast sah es so aus, als würden sie sich ohne Tore trennen, als Jannes Krüger für Altenweddingen traf und am Ende einer ebenfalls torlosen zweiten Halbzeit (81.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 24

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hinkt 0:2 hinterher – 92. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der SV 1889 Altenweddingen noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Krüger (Altenweddingen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 gingen die Sülzetaler als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – M. Alali Alhamad, Simon, Mahner, Hildebrandt, Reuper, Oeding (61. Rohde), Iyamu, Schmidt, Rasche, Schulz

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Selent, Schwarz (90. Hanft), Schlieter, Zywotek (90. Deike), Thielecke (71. Krause), Nord, Sedlak, Richter, Harnau (78. Wendland), Rein (71. Krüger)

Tore: 0:1 Jannes Krüger (81.), 0:2 Jannes Krüger (90.+2); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 67