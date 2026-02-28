Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegenüber dem Eilslebener SV machtlos und wurde mit 2:4 (1:3) vom Platz gefegt.

Robert Niebuhr traf für den Eilslebener SV in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Eilslebener legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Niebuhr der Torschütze (19.).

Minute 19: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt 0:2 zurück

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Es blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Carlo Bernd Köhler (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:2 gingen die Eilslebener als Sieger vom Platz. Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Richard, Kutz, Koopmann, Wald (76. Ladewig), Niemann, Aldinar (81. Hejhemo), Alali Alhamad, Oeding, Simon (46. Zarek), Schulz

Eilslebener SV: Schmidtke – Bach, Hampel (85. Roloff), Hasse (73. Falk), Jakobs (82. Weber), Bockwoldt, Matthies (64. Köhler), Badeleben, Haus (54. Ruprecht), Wittek, Niebuhr

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58