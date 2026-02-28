Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Eilslebener SV mit 2:4 (1:3).

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der Eilslebener SV am Samstag 2:4 (1:3) getrennt.

Robert Niebuhr (Eilslebener SV) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Niebuhr (19.) erzielt wurde.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt 0:2 zurück – 19. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Es blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Carlo Bernd Köhler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 verfestigte (75.). Damit war der Triumph der Eilslebener gesichert. Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Wald (76. Ladewig), Oeding, Kutz, Alali Alhamad, Koopmann, Schulz, Aldinar (81. Hejhemo), Niemann, Richard, Simon (46. Zarek)

Eilslebener SV: Schmidtke – Bockwoldt, Haus (54. Ruprecht), Jakobs (82. Weber), Badeleben, Hasse (73. Falk), Hampel (85. Roloff), Niebuhr, Wittek, Matthies (64. Köhler), Bach

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58