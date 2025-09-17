Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 34 Fans mit 3:5 (1:3) gegen den MSC Preussen geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:5 (1:3).

Nach 17 Minuten schoss Artem Kulinich das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Kulinich (26.) erzielt wurde.

Minute 26: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 0:2 im Rückstand

Die Magdeburger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Ihab El Zayat schoss und traf in der 30. Spielminute. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Paul Niemann traf in der 37. Spielminute per Strafstoß. Brenzlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:4 aus. Mit einem Doppelpack von Besim Gjoci erlangte der MSC Preussen einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann gelang es den Magdeburgern, die Dominanz der Preussener nochmal herauszufordern. Philipp Christian Kutz versenkte den Ball in der 66. Minute. Spielstand 5:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kutz (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – MSC Preussen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Kutz, Oeding, Alali Alhamad, Iyamu, Hildebrandt, Simon, Schulz, Rohde (61. Klawunn), Theile (80. Schmidt), Niemann

MSC Preussen: – Dervishaj, Gjoci (68. Rezai), Kulinich (78. Volkmer), Preuss, Haxhiu, Norenko, Tischer (68. Chebli), Al Mori, Farho, El Zayat

Tore: 0:1 Artem Kulinich (17.), 0:2 Artem Kulinich (26.), 0:3 Ihab El Zayat (30.), 1:3 Paul Niemann (37.), 1:4 Besim Gjoci (49.), 1:5 Besim Gjoci (51.), 2:5 Philipp Christian Kutz (66.), 3:5 Philipp Christian Kutz (73.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Ralf Pitt; Zuschauer: 34