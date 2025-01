Biederitz/MTU. Am Samstag haben sich die SV Union Heyrothsberge und der Burger BC 08 ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:1).

Nach gerade einmal 22 Minuten schoss Xaver Parpart das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Biederitzer revanchieren: In Minute 55 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Benjamin Schäfer erzielt.

Minute 55 SV Union Heyrothsberge und Burger BC 08 im Gleichstand – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Marcus Schlüter/Heyrothsberge (66.), gefolgt von Erik Teege (Burger BC 08) in Minute 75. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 7

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Parpart, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Burger Team den Sieg zu bescheren (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Burger BC 08 wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Union Heyrothsberge beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Burger BC 08

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Kloska, Ziebarth (90. Thorand), E. Schäfer, Sensenschmidt, Westhause, Gropius, Schulze, Schlüter, B. Schäfer (83. Hanke), Raue

Burger BC 08: Stöwesand – Wehrmann, Wegner, Ulrich, Bartel, Engel, Thiede, Saage (78. Kersten), Teege, Schäfer, Parpart

Tore: 0:1 Xaver Parpart (22.), 1:1 Benjamin Schäfer (55.), 2:1 Marcus Schlüter (66.), 2:2 Erik Teege (75.), 2:3 Xaver Parpart (87.); Schiedsrichter: Matthias Henke (Jerichow); Assistenten: Uwe Friedrichs, Dirk Wiesener; Zuschauer: 83