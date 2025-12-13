Für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens endete der 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1 (0:0).

Kleinmühlingen/MTU. Auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben 39 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und der TSG Grün-Weiß Möser I verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Tim Rieche die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Stegemann (57. Dörner), Günther, Hertel (78. Zöbisch), Kietzmann, Hamel, Brösel (57. Kemp), Schäfer, Braunert, Schmidt, Seydlitz (70. Volk)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Moratschke, Rick, Sachs, Fähse (46. Eickhoff), Kloska (84. Friedhoff), Pilz, Jentzsch, Thiele, Rieche (67. Eurich), Karbe (90. Kolodziej)

Tore: 0:1 Tim Rieche (67.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Niclas Pöschel, Stefan Röhse; Zuschauer: 39