Eine Niederlage für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:3 (1:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Jens Strübing vor: In der 42. Spielminute schoss Tim Rieche mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Vinzent Rasche den Ball ins Netz (45.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die TSG Grün-Weiß Möser I steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Felix Reuper/Magdeburg-Neustadt (74.), gefolgt von Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 79. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Willi Küllmey den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Möser sicherte (80.). Die Magdeburger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – TSG Grün-Weiß Möser I

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Schulz, Reuper, Rohde (58. Hildebrandt), Kutz, Rasche, Fischer, Iyamu, Oeding, Simon, Alali Alhamad

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Thiele (77. Henning), Küllmey, Pilz, Rick, Eickhoff, Moratschke, Jentzsch, Kloska, Rieche (59. Nord)

Tore: 0:1 Tim Rieche (42.), 1:1 Vinzent Rasche (45.), 2:1 Felix Reuper (74.), 2:2 Robin Kloska (79.), 2:3 Willi Küllmey (80.); Zuschauer: 54