Mit einer Niederlage für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:3 (1:1).

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und die TSG Grün-Weiß Möser I ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jens Strübing am Ende der ersten Halbzeit, als Tim Rieche mit einem Strafstoß für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Vinzent Rasche den Ball ins Netz (45.).

1:1 für TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und TSG Grün-Weiß Möser I – Minute 45

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die TSG Grün-Weiß Möser I steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Felix Reuper/Magdeburg-Neustadt (74.), gefolgt von Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 79. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nur eine Spielminute darauf konnte Willi Küllmey (Möser) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Burger Elf erzielen (80.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – TSG Grün-Weiß Möser I

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Rohde (58. Hildebrandt), Rasche, Simon, Reuper, Iyamu, Schulz, Alali Alhamad, Oeding, Kutz, Fischer

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Eickhoff, Sachs, Moratschke, Jentzsch, Rick, Rieche (59. Nord), Thiele (77. Henning), Küllmey, Pilz, Kloska

Tore: 0:1 Tim Rieche (42.), 1:1 Vinzent Rasche (45.), 2:1 Felix Reuper (74.), 2:2 Robin Kloska (79.), 2:3 Willi Küllmey (80.); Zuschauer: 54