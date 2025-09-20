Einen 4:3 (0:3)-Heimerfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen fuhr der Roter Stern Sudenburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 4:3 (0:3). Im Spiel zwischen Stern und Altenweddingen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 4:3 (0:3)-Erfolg für die Gastgeber.

Es waren schon 31 Minuten des Spiels vergangen, als Florian Dethlefsen für Altenweddingen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Sülzetaler legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (32.).

Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück – 32. Minute

Dann verbuchten die Sülzetaler noch einen Erfolg. Florian Dethlefsen versenkte den Ball in Spielminute 39 noch einmal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Berliner konnten Boden gut machen. David Abraham traf in Spielminute 64, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem Roter Stern Sudenburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Marvin Pfitzner den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Stern sicherte (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Der Roter Stern Sudenburg hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Riedel, Gläser (90. Böttcher), Felgenhauer, Telge (46. Wildenhof), Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Pakebusch, Abraham (90. Moushfiq), Graupner, Spilgies (46. Unger), Hennings

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Rein (53. Mootz), Deike (22. Selent), Tschepe, Schwarz, Hanft (77. Thielecke), Winkelmann, Krüger, Sedlak (60. Wendland), Harnau (60. Thielecke), Dethlefsen

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104