Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SV Eintracht Gommern.

Kleinmühlingen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen geboten. Die Bördeländer setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Gommern durch.

Lorenz Boese traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bördeländer waren aber noch nicht fertig: In Minute 38 wurde ein weiteres Tor durch Maurice Hertel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens liegt in Minute 38 2:0 vorn

Einen Dämpfer mussten die Bördeländer am Ende des Spiels noch erdulden. In Minute 75 lenkte Felix Günther den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Gommern wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Eintracht Gommern

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Zöbisch (75. Baartz), Ninschkewitz (31. Pflug), Hertel (90. Hamel), Günther, Ostwald, Stüber, Braunert, Boese, Schäfer, Kietzmann

SV Eintracht Gommern: Werban – Knobloch, Schellbach, Napiontek, Baumbach (37. Jirse), Von Saleski, Schulz, Tuente, Schmidt, Hübener, Randel

Tore: 1:0 Lorenz Boese (15.), 2:0 Maurice Hertel (38.), 2:1 Felix Günther (75.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 73