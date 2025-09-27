Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens nach einem klaren Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

In Minute 19 schoss Philipp Christian Kutz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Magdeburger konterten in der 43. Minute. Diesmal war Bennet Meinecke der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Tom Claas Stüber ersetzte Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz kam rein für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Maurice Ninschkewitz den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Kleinmühlingen/Zens sicherte (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel, Hertel (82. Thorau), Meinecke (74. Junge), Boese (46. Ninschkewitz), Richter, Zöbisch (46. T. C. Stüber), Kietzmann (64. Dörner), Günther, T. N. Stüber, Ostwald

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Aldinar, Schulz, Schmidt, Kutz, Simon, Wegelin, Iyamu (83. Dolke), Niemann, Oeding, Alali Alhamad

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44