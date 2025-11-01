Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem BSV 79 Magdeburg ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SV Groß Santersleben I.

Magdeburg/MTU. Die 19 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Heyse, als Fynn Kokert für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 38 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Alain Zidane Nsangou den Ball ins Netz (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Minute 41: BSV 79 Magdeburg führt mit zwei Toren

Einen Dämpfer mussten die Magdeburger noch wegstecken. In Minute 54 lenkte Kokert den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SV Groß Santersleben I

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Kokert, Heyse, Gröschner, Ngou, Klinzmann, Hartwig, Glage, Ellrich (73. Nsien), Youdom Takaw (89. Hilgendorf), Nsangou

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski, Al Houri (84. Fateh), Qorbani, Tafere, Banas (64. Lange), Madaus, Otto, Madaus, Adjioski, (77. Hahn)

Tore: 1:0 Fynn Kokert (38.), 2:0 Alain Zidane Nsangou (41.), 2:1 Fynn Kokert (54.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 19