Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den SV Groß Santersleben I fuhr der Osterweddinger SV am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 49 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger waren den Gästen aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:1) knapp überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Yven Chris Gebhardt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (29.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Osterweddinger SV führt nach 29 Minuten 2:0

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Yohanes Tafere den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Groß Santersleben erlangte (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Krull (73. Reuter), Nakoinz, Barkowski, Gebhardt, Magel, Schulze, Koch, Nölle, Falkenberg (15. Müller), Klaus

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Otto, Al Houri, Lange, Tafere, Madaus, Dressel, Hahn, Alicke (46. Eftindjioski), Kitanoski, Fateh

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49