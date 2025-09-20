Einen 4:3 (0:3)-Heimerfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen fuhr der Roter Stern Sudenburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Nach haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen am Samstag 4:3 (0:3) getrennt. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der Roter Stern Sudenburg nach einem klaren Rückstand den SV 1889 Altenweddingen mit einem 4:3 (0:3) bezwungen.

Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz (32.).

Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 im Rückstand – 32. Minute

Dann verbuchten die Sülzetaler noch einen Erfolg. Florian Dethlefsen versenkte den Ball in der 39. Minute ein weiteres Mal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Berliner holten Stück für Stück auf. David Abraham versenkte den Ball in Spielminute 64, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der Roter Stern Sudenburg noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Marvin Pfitzner (Stern) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Berliner Elf erzielen (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies (46. Unger), Telge (46. Wildenhof), Gläser (90. Böttcher), Graupner, Hennings, Felgenhauer, Abraham (90. Moushfiq), Pakebusch, Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Riedel

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau (60. Thielecke), Schwarz, Rein (53. Mootz), Tschepe, Hanft (77. Thielecke), Winkelmann, Dethlefsen, Deike (22. Selent), Krüger, Sedlak (60. Wendland)

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104