Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt heimste die SG Blau-Weiß Niegripp am 23. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Burg/MTU. Die SG Blau-Weiß Niegripp und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

In Minute 17 schoss Maximilian Kramer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Faisal Alali Alhamad den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 23

1:1 für SG Blau-Weiß Niegripp und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 59

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Paul Klein wurde für Paolo Guiseppe Provenzano eingesetzt. Auf der Gastseite räumte Patrick Oeding für Jonas Klawunn den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Paul Klein den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Niegripp sicherte (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Burger sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SG Blau-Weiß Niegripp: Niegengerd – Enke, Endert, Kruse, Armbruster, Provenzano (66. Klein), Peseke, Hennig, Schuh, Witzel (90. Lindenblatt), Kramer

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Schulz (31. Alhori), Fischer, Reuper, Iyamu, Rasche, Alali Alhamad, Schmidt (84. Schneider), Niemann (21. Alali Alhamad), Mahner, Oeding (72. Klawunn)

Tore: 1:0 Maximilian Kramer (17.), 1:1 Faisal Alali Alhamad (59.), 2:1 Paul Klein (77.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Til Maschinsky, Michael Müller; Zuschauer: 35