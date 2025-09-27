Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. Kleinmühlingen/Zens – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

Philipp Christian Kutz (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten in der 43. Spielminute. Diesmal war Bennet Meinecke der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Die Bördeländer wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Tom Claas Stüber wurde für Gino Zöbisch eingesetzt und Maurice Ninschkewitz für Lorenz Boese. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Maurice Ninschkewitz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Kleinmühlingen/Zens sicherte (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bördeländer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Meinecke (74. Junge), Kietzmann (64. Dörner), Hertel (82. Thorau), Boese (46. Ninschkewitz), Richter, Günther, Zöbisch (46. T. C. Stüber), T. N. Stüber, Ostwald, Hamel

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Wegelin, Kutz, Schulz, Alali Alhamad, Niemann, Schmidt, Simon, Oeding, Iyamu (83. Dolke), Aldinar

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44