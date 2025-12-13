Ein 3:3 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Eilslebener SV und SV Eintracht Gommern am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Eilsleben/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der Eilslebener SV und der SV Eintracht Gommern am Samstag 3:3 (1:0) getrennt.

Benjamin Sacher traf für den Eilslebener SV in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gommeraner revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor durch Florian Thauß erzielt.

Minute 47 Eilslebener SV und SV Eintracht Gommern im Gleichstand – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Thauß/Gommern (65.), gefolgt von Pascal Hampel (Eilslebener SV) in Minute 78 und Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) in Minute 90.+3. Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Unmittelbar darauf gelang es Lucas Schmidt, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Gommeraner zu erreichen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Gommern

Eilslebener SV: Bergeest – Reber, Jakobs, Wittek (46. Roloff), Hampel, Hasse (90. Krüger), Haus, Stolte (73. Gerhardt), M. Badeleben (82. Weber), Sacher, Stotmeister (46. Köhler)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Bea, Napiontek, Thiem, Schmidt, Baumbach, Randel, Thauß, Arndt, Hoppe, Werban

Tore: 1:0 Benjamin Sacher (20.), 1:1 Florian Thauß (47.), 1:2 Florian Thauß (65.), 2:2 Pascal Hampel (78.), 3:2 Jerome Luca Gerhardt (90.+3), 3:3 Lucas Schmidt (90.+5); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 72