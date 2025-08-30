Für den Gastgeber Eilslebener SV endete das Spiel gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Eilsleben/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ist gleichauf geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von René Angerer vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Patrick Oeding das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (37.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

79. Minute Eilslebener SV auf Augenhöhe mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Dustin Duckstein ersetzte Carlo Bernd Köhler und Niklas Ruprecht kam rein für Tom Roloff. Auf der Gastseite sprangen Niklas Heinemann für Jonas Klawunn und Pierre Lucas Wald für Felix Reuper ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Laurin Matthies (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Eilsleben erzielen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Eilslebener SV rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Sengewald, Pruhs, Sacher (58. Matthies), Köhler (58. Duckstein), Hampel, Reber, Falk, Roloff (58. Ruprecht), Jakobs (71. Weber), Haus

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Fischer, Oeding, Hildebrandt, Reuper (74. Wald), Schulz, Iyamu, Alali Alhamad, Theile, Klawunn (67. Heinemann), Simon

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138