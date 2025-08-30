Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Sülzetal/MTU. Mit einem Unentschieden sind der Osterweddinger SV und die TSG Grün-Weiß Möser I am Samstag auseinander gegangen. 118 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Osterweddingen.

Gleich nach Spielstart schoss Tim Thiele das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

1:1 für Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I – Minute 21

Zu Beginn der ersten Halbzeit schon fiel das letzte Tor in dieser Partie, als Oskar Yannik Schulze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Osterweddinger Team erzielte (21.). Die Osterweddinger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Koch, Nakoinz, Reuter (75. Loof), Dziobek, Müller (78. Hübler), Herrmanns, Iser, Magel (54. Falkenberg), Barkowski, Schulze

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Pilz, Rieche, Rick, Rölke (78. Kloska), Thiele (59. Nord), Moratschke (64. Eurich), Sachs, Jentzsch, Kloska, Karbe

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118