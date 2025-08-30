Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein Osterweddinger SV gegen die TSG Grün-Weiß Möser I ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem Osterweddinger SV und der TSG Grün-Weiß Möser I mit einem Unentschieden.

Schon kurz nach Spielstart schoss Tim Thiele das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I – 21. Minute

Noch im ersten Drittel des Spiels konnte Oskar Yannik Schulze (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erreichen (21.). Der Osterweddinger SV rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Iser, Dziobek, Müller (78. Hübler), Magel (54. Falkenberg), Barkowski, Herrmanns, Reuter (75. Loof), Nakoinz, Schulze, Koch

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Thiele (59. Nord), Pilz, Rieche, Moratschke (64. Eurich), Rick, Kloska, Jentzsch, Karbe, Sachs, Rölke (78. Kloska)

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118