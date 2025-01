Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber SSV Samswegen gegen den Osterweddinger SV ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Samswegen/MTU. Am Samstag haben sich der SSV Samswegen und der Osterweddinger SV eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:2).

Es waren bereits 28 Minuten des Spiels vergangen, als Tom Robin Koch für Osterwedding traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Philipp-Peer Magel (33.) erzielt wurde.

SSV Samswegen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 33

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen musste einmal Gelb hinnehmen. Samswegen lag 0:2 zurück. In der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit jedoch wendete sich das Blatt: Lucas Feyer startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Julian Kober (Samswegen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Samswegen erlangen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Osterweddinger SV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen – Osterweddinger SV

SSV Samswegen: Lindemann – Bartsch, Schudrowicz, Resch (60. Stettin), Lehmann, Kober, Feyer (73. Moustafa), Ronge, Gamroth, Ismail, Lemke

Osterweddinger SV: Helmholz – Barkowski, Herrmanns, Nakoinz, Magel (74. Zabel), Mörig (46. Müller), Embach, Gläser (78. Treusch), Loof (90. Westphal), Iser, Koch

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (28.), 0:2 Philipp-Peer Magel (33.), 1:2 Lucas Feyer (45.+1), 2:2 Julian Kober (58.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Denis Funk, Yanis Uwo Funk; Zuschauer: 82