Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein SV 1889 Altenweddingen gegen den SV Eintracht Gommern ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Im Klemens-Fendler-Sportforumrum haben 81 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und dem SV Eintracht Gommern verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Lars Gareis (Unseburg) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Eintracht Gommern

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau, Rein (75. T. R. Thielecke), Wendland (46. Sedlak), Selent, Schwarz, Gumtz (82. L. Thielecke), Deike, Mootz, Winkelmann, Krüger

SV Eintracht Gommern: Bellach – Sindermann, Schmidt, Hübener, Tuente (82. Von Saleski), Knobloch (69. Hoppe), Rose, Schellbach (90. Randel), Thiem, Schulz, Napiontek

; Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nikodem Karsznia, Axel Koch; Zuschauer: 81