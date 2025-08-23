Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber SV Seilerwiesen Magdeburg gegen den Osterweddinger SV ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Im Stadion Seilerwiesen haben 49 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und dem Osterweddinger SV verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Denis Funk (Wespen) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

0:0 für SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV –

Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Schröder, Stridde (59. Voigtländer), Theele, Friedrich (70. Heck), Rittmeister, Grzenda, Gropius (90. Müller), Hähre, Rathsack, Skorsetz

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz, Reuter, Suchanek (46. Dziobek), Herrmanns, Magel (78. Hübler), Schulze, Loof (66. Falkenberg), Barkowski, Koch, Iser

; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49