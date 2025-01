Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TSG Grün-Weiß Möser I und SV Union Heyrothsberge am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Möser/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen TSG Grün-Weiß Möser I und SV Union Heyrothsberge mit einem torlosen 0:0 (0:0). 86 Zuschauer waren auf dem Sportplatz live dabei. Schiri Thomas Krugel (Haldensleben) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Die Burger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Friedhoff, Jentzsch (82. Kolodziej), R. Kloska, Rieche, Rölke, Mertens, Preßler, K. Kloska, Pilz, Damczyk

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Vorhölter, Schulze, Schäfer, Schlüter (83. Vasükov), Schäfer, Raue, Vogel (76. Ziebarth), Peukert, Voelckel, Sensenschmidt

; Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Nils Lehmann, Heiko Schulze; Zuschauer: 86