Für den Gastgeber TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens endete das Duell mit dem SV Groß Santersleben I am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Kleinmühlingen/MTU. Mit einem Remis sind der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und der SV Groß Santersleben I am Samstag vom Platz gegangen. 32 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen.

Nach nur 13 Minuten schoss Maurice Hertel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

24 Minuten nach der Pause konnte Yohanes Tafere (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Groß Santersleben erlangen (69.). Die Gegner vom SV Groß Santersleben I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Bördeländer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Groß Santersleben I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Hamel, Hertel, Schäfer (65. Brösel), Ninschkewitz (80. Kemp), Braunert, Kietzmann (65. Dörner), Zöbisch (75. Stüber), Günther, Boese

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Dressel, Ilijoski (50. Hahn), Qorbani, Al Houri, Madaus, Adjioski, Delleh, Otto, Lange

Tore: 1:0 Maurice Hertel (13.), 1:1 Yohanes Tafere (69.); Zuschauer: 32