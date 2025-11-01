Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der Magdeburger SV Börde vor 29 Zuschauern über einen soliden 6:3 (3:1)-Erfolg gegen den SSV Samswegen 1884 freuen.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Tristan Wolff das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fabian Brussig den Ball ins Netz (12.).

Der SSV Samswegen 1884 lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Tobias Wagner schoss und traf in Minute 32. Gefährlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:1. Theo Lange schoss und traf in Spielminute 41, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). So leicht ließen sich die Börder nicht abhängen. Fabian Lehmann schoss und traf in Spielminute 58 per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Brenzlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:3. Mathias Rhode versenkte den Ball in Spielminute 90. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Rhode den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 festigte (90.+4). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – M. Rebone (76. Boeke), Müller, Schuster, Wolff, Köhler, Brussig, Rhode, Lange (87. Horstkötter), Johne (46. L. Rebone), Blümel (60. Fritsch)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Bartsch, Engler (86. Feyer), Gamroth, Herbst, Ermisch, Kober, Wagner, Jahns (60. Nagel), Resch, Lehmann

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29