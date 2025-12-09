Dem Magdeburger SV Börde gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV 1889 Altenweddingen mit 4:2 (1:1) zu besiegen. 60 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 4:2 (1:1).

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tom Harnau der Torschütze (8.).

Minute 8 Magdeburger SV Börde und SV 1889 Altenweddingen im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Fabian Brussig/Magdeburg (68.), gefolgt von David Berlin (Magdeburger SV Börde) in Minute 71 und Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den Magdeburger SV Börde.

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Berlin (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 4:2 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV 1889 Altenweddingen

Magdeburger SV Börde: König – Gallert (62. Köhler), Müller, M. Leonhardt, Brussig, Wesemeier, Fritsch (60. Kreutzer), Rebone (80. Naumann), Lange, Berlin, Blümel (79. Beyer)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Selent, Winkelmann, Harnau, Wendland, Deike, Zywotek, Dethlefsen, Rein (69. Krüger), Schwarz, Richter (73. Mootz)

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (6.), 1:1 Tom Harnau (8.), 2:1 Fabian Brussig (68.), 3:1 David Berlin (71.), 3:2 Florian Dethlefsen (75.), 4:2 David Berlin (83.); Zuschauer: 60