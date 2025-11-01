Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Magdeburger SV Börde vor 29 Fußballfans über einen soliden 6:3 (3:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884 freuen.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Tristan Wolff für Magdeburg traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Magdeburger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Fabian Brussig der Torschütze (12.).

Magdeburger SV Börde liegt in Minute 12 2:0 vorn

Dann kamen die abgeschlagenen Börder zum Zug: Tobias Wagner versenkte den Ball in Minute 32. Der Magdeburger SV Börde ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Theo Lange traf in der 41. Minute, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Fabian Lehmann traf in Spielminute 58 per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Mathias Rhode versenkte den Ball in der 90. Spielminute. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Rhode den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 ausbaute (90.+4). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Köhler, Brussig, Lange (87. Horstkötter), Blümel (60. Fritsch), Müller, M. Rebone (76. Boeke), Rhode, Johne (46. L. Rebone), Schuster, Wolff

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Gamroth, Kober, Jahns (60. Nagel), Engler (86. Feyer), Resch, Bartsch, Herbst, Lehmann, Ermisch, Wagner

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29