Der Magdeburger SV Börde errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 60 Zuschauern einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der SV 1889 Altenweddingen ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (1:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Tom Harnau der Torschütze (8.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Fabian Brussig/Magdeburg (68.), gefolgt von David Berlin (Magdeburger SV Börde) in Minute 71 und Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (83.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV 1889 Altenweddingen

Magdeburger SV Börde: König – Müller, Gallert (62. Köhler), Blümel (79. Beyer), Brussig, Lange, M. Leonhardt, Berlin, Fritsch (60. Kreutzer), Wesemeier, Rebone (80. Naumann)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Harnau, Winkelmann, Selent, Deike, Richter (73. Mootz), Dethlefsen, Zywotek, Schwarz, Rein (69. Krüger), Wendland

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (6.), 1:1 Tom Harnau (8.), 2:1 Fabian Brussig (68.), 3:1 David Berlin (71.), 3:2 Florian Dethlefsen (75.), 4:2 David Berlin (83.); Zuschauer: 60