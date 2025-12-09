Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der Magdeburger SV Börde vor 60 Fußballfans über einen soliden 4:2 (1:1)-Erfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen freuen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tom Harnau den Ball ins Netz (8.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Fabian Brussig/Magdeburg (68.), gefolgt von David Berlin (Magdeburger SV Börde) in Minute 71 und Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Berlin (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 4:2 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Der Magdeburger SV Börde rutschte dennoch auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV 1889 Altenweddingen

Magdeburger SV Börde: König – Blümel (79. Beyer), Berlin, Brussig, M. Leonhardt, Fritsch (60. Kreutzer), Rebone (80. Naumann), Lange, Gallert (62. Köhler), Müller, Wesemeier

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Deike, Richter (73. Mootz), Wendland, Rein (69. Krüger), Selent, Winkelmann, Dethlefsen, Schwarz, Zywotek, Harnau

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (6.), 1:1 Tom Harnau (8.), 2:1 Fabian Brussig (68.), 3:1 David Berlin (71.), 3:2 Florian Dethlefsen (75.), 4:2 David Berlin (83.); Zuschauer: 60