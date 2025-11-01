Dem Magdeburger SV Börde glückte es am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SSV Samswegen 1884 mit 6:3 (3:1) zu besiegen. 29 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der SSV Samswegen 1884 haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 6:3 (3:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Tristan Wolff das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Magdeburger legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Fabian Brussig der Torschütze (12.).

Magdeburger SV Börde liegt in Minute 12 2:0 vorn

Der SSV Samswegen 1884 war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Tobias Wagner versenkte den Ball in Spielminute 32. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Theo Lange versenkte den Ball in Minute 41, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). Die Börder blieben ihnen auf den Fersen. Fabian Lehmann traf in der 58. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Der Magdeburger SV Börde ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Mathias Rhode versenkte den Ball in Spielminute 90. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Bereits vier Spielminuten darauf konnte Rhode (Magdeburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+4). Mit 6:3 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Lange (87. Horstkötter), Blümel (60. Fritsch), Köhler, Wolff, M. Rebone (76. Boeke), Brussig, Müller, Schuster, Rhode, Johne (46. L. Rebone)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Herbst, Ermisch, Lehmann, Engler (86. Feyer), Kober, Gamroth, Jahns (60. Nagel), Resch, Bartsch, Wagner

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29