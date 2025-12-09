Der Magdeburger SV Börde errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 60 Fußballfans einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der Magdeburger SV Börde und der SV 1889 Altenweddingen am Samstag 4:2 (1:1) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Harnau den Ball ins Netz (8.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Fabian Brussig/Magdeburg (68.), gefolgt von David Berlin (Magdeburger SV Börde) in Minute 71 und Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Berlin (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 4:2 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV 1889 Altenweddingen

Magdeburger SV Börde: König – Gallert (62. Köhler), Wesemeier, Fritsch (60. Kreutzer), Brussig, Müller, Berlin, Blümel (79. Beyer), M. Leonhardt, Rebone (80. Naumann), Lange

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schwarz, Zywotek, Rein (69. Krüger), Harnau, Winkelmann, Richter (73. Mootz), Deike, Wendland, Selent, Dethlefsen

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (6.), 1:1 Tom Harnau (8.), 2:1 Fabian Brussig (68.), 3:1 David Berlin (71.), 3:2 Florian Dethlefsen (75.), 4:2 David Berlin (83.); Zuschauer: 60