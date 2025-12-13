Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Magdeburger SV Börde ein 2:1 (1:0)-Triumph über den MSC Preussen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Es waren schon 26 Minuten des Spiels vergangen, als David Berlin für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 74 wurde das Gegentor durch Hossein Rezai erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Magdeburger SV Börde und MSC Preussen – 1:1 in Minute 74

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Berlin (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Köhler (90. Markowski), Berlin, Gallert, Schüßler, Fritsch (87. Rhode), Beyer, Blümel (77. Witt), Wesemeier, Boeke, Jakuszeit (65. Schuster)

MSC Preussen: Thiem – Hussen Gahdo (66. Norenko), Jibril, Farho, Kompaniiets (85. Kidw), El Zayat (72. Al Mori), Dervishaj, Preuss, Rezai (85. Volkmer), Tischer (46. Kulinich), Jahjah

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15