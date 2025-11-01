Der Magdeburger SV Börde erzielte am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 29 Fußballfans einen klaren 6:3 (3:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Tristan Wolff (Magdeburger SV Börde) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Fabian Brussig der Torschütze (12.).

Dann waren die zurückliegenden Börder dran: Tobias Wagner schoss und traf in der 32. Spielminute. Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Theo Lange traf in Minute 41, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). So einfach ließen sich die Börder aber nicht unterkriegen. Fabian Lehmann versenkte den Ball in der 58. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Gefährlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 5:3 aus. Mathias Rhode versenkte den Ball in der 90. Minute. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Rhode den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 ausbaute (90.+4). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Rhode, M. Rebone (76. Boeke), Johne (46. L. Rebone), Schuster, Brussig, Wolff, Blümel (60. Fritsch), Lange (87. Horstkötter), Müller, Köhler

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Herbst, Resch, Gamroth, Bartsch, Lehmann, Ermisch, Wagner, Kober, Jahns (60. Nagel), Engler (86. Feyer)

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29