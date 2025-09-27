Der Magdeburger SV Börde hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den BSV 79 Magdeburg mit 2:4 (1:4).

Magdeburger SV Börde verliert auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen BSV 79 Magdeburg

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der BSV 79 Magdeburg haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:4).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Patrick Kreutzer für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Janis Klinzmann (5.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Philipp Glage für Magdeburg (22.). Die Partie blieb spannend. Philipp Glage (Magdeburg) und Janis Klinzmann (Magdeburg) trafen in Minute 30 und 44. Spielstand 4:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In Minute 72 fiel das letzte Tor der Partie. 27 Minuten nach Anpfiff gelang es David Berlin, den Ball ins Netz zu befördern (72.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 75 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – BSV 79 Magdeburg

Magdeburger SV Börde: König – Kreutzer, Fritsch, Wolff (59. Leonhardt), Gallert (77. Horstkötter), Rhode, M. Rebone, Wesemeier, Boeke (46. Lange), L. Rebone (77. Johne), Berlin

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Ellrich (66. Bansemer), Klinzmann (90. Heyse), Wolde, Horn, Spiering (79. Nsien), Glage, Gröschner, Kokert (86. Kasper), Ngou, Hartwig

Tore: 1:0 Patrick Kreutzer (4.), 1:1 Janis Klinzmann (5.), 1:2 Philipp Glage (22.), 1:3 Philipp Glage (30.), 1:4 Janis Klinzmann (44.), 2:4 David Berlin (72.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Danilo Babajew, Fynn Lennox Hansen; Zuschauer: 22